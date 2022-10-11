Reuters: Автомобільна компанія Nissan продасть бізнес у росії за €1

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Компанія Nissan Motor передасть свій бізнес у росії державній компанії за €1.

Про це пише Reuters.

За даними агентства, компанія втратить близько $687 мільйонів. Цього року компанія зупинила виробництво в рф.

«Сигналізуючи про неминучий вихід з ринку, виконавчий комітет Nissan сьогодні ухвалив рішення про продаж своїх російських підрозділів NAMI Центральному науково-дослідному інституту автомобілів і двигунів», — йдеться в заяві Nissan Motor.

Усі співробітники Nissan на ринку отримають гарантію зайнятості на 12 місяців. Продаж, імовірно, оформлять найближчими тижнями. За умовами контракту, Nissan зможе викупити свій бізнес протягом наступних шести років.