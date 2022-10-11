Politico: Євросоюз розглядає можливість виділяти Україні щомісяця по €1,5 мільярда протягом наступного року

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Dimitri Karastelev / Unsplash

Європейська комісія розглядає можливість щомісяця надавати Україні близько €1,5 мільярда бюджетної підтримки у 2023 році.

Про це пише Politico.

Зараз Єврокомісія обговорює з міністерствами фінансів країн ЄС, як можна було б надати цю підтримку. При цьому саму суму, а також те, яку частку від неї складатимуть гранти та позики, все ще обговорюють.

Пропозиції можуть надійти вже наступного тижня або напередодні конференції з відновлення України в Берліні 25 жовтня, організованої Німеччиною, яка головує у «Великій сімці», та Єврокомісією.

Видання пише, що за оцінками Києва дефіцит бюджету наступного року становитиме близько $3,5 мільярда на місяць, і США зобовʼязалися покривати $1,5 мільярда на місяць та просять союзників зробити те саме.