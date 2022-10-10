У Києві ракети пошкодили Національну академію наук та головний корпус університету Шевченка. Там вибиті вікна і двері

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Внаслідок обстрілів Києва постраждала будівля Національної академії наук, Київський міський будинок вчителя та одне із приміщень Міністерства освіти і науки.

Про це повідомив профільний міністр Сергій Шкарлет.

«Чергові масові ракетні влучання майже по всій Україні — це тероризм! Загинули невинні люди: хтось діставався до роботи, хтось був на ранковій пробіжці, хтось чекав громадський транспорт… Безліч поранених, зруйновані інфраструктурні будівлі, серед яких провідний заклад вищої освіти України», — зазначив міністр.

У коментарі «Бабелю» директор Центру комунікацій КНУ Володимир Литвиненко повідомив про пошкодження головного корпусу Національного університету Шевченка, Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, ННІ філології та хімічного факультету. В основному там вибиті вікна та двері.

«Працівники всі живі, є декілька травмованих у ННІ філології, який на бульварі Шевченка», — повідомив він.