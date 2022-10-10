У більшості регіонів обіцяють відновити електропостачання до кінця доби. Президент провів термінову нараду

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо відновлення звʼязку та енергопостачання.

«Ворог завдав шкоди нашій енергетичній інфраструктурі, але наразі робимо все необхідне, щоб оперативно відновити постачання електроенергії. Інфраструктура, що забезпечує мобільний зв’язок, не постраждала. Подекуди спостерігалися перебої через відсутність енергопостачання», — зазначив він.

Зеленський попросив українців зменшити споживання електроенергії з 17 до 22 години.

«Це полегшить навантаження на нашу енергосистему та зменшить потребу в аварійних відключеннях. Тримаємось. Працюємо. Єднаємось. Тільки так ми подолаємо всі випробування», — додав глава держави.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, у переважній більшості постраждалих регіонів світло зʼявиться до кінця дня.

Наразі електропостачання відсутнє в чотирьох областях: Львівська, Полтавська, Сумська та Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково.