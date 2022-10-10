Українці за 5 годин задонатили понад 107 млн грн на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV

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Голова благодійного фонду Сергій Притула та волонтер Сергій Стерненко відкрили збір коштів на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.

Відповідне оголошення вони оприлюднили в соціальних мережах о 12:00.

За пʼять годин українці задонатили понад 107 мільйонів гривень тільки на рахунок monobank і ця сума змінюється щохвилини, повідомила «Бабелю» пресслужба Благодійного фонду Сергія Притули. У цих даних не враховані донати на рахунках ПриватБанку, IBAN та PayPal.

Реквізити для фінансової підтримки:

IBAN: UA173052990000026008046715893

PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

monobank Сергія Притули

ПриватБанк Сергія Притули

monobank Cергія Стерненка

До збору долучаються і компанії, і приватні донори, і громадяни різних країн світу.

RAM ІІ UAV – це сучасний безпілотник з баражуючим боєприпасом на базі одного з найкращих українського БпЛА «Лелека-100».

Його виробляють спільними зусиллями та за підтримки цілого консорціуму українських компаній, зокрема таких як CDET (спеціалізується на оборонних і радіоелектронних технологіях), Ukrainian Armor (науково-виробнича компанія в сфері ВПК), Neo Tech (військові технології), Ukroboronprom (стратегічний виробник озброєння та військової техніки), Spectechnoexport (сприяє розвитку ВПК та залученню технологій) та інших виробників і постачальників.