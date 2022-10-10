Російські обстріли пошкодили енергетичні об’єкти ДТЕК
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Серед об’єктів, які росія атакувала вранці 10 жовтня, були енергетичні об’єкти «ДТЕК Енерго». Там уже почалися ремонтні роботи, постраждалих немає.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
«Внаслідок обстрілів пошкоджено енергетичне обладнання. Постраждалих немає. Наразі енергетики проводять оцінку пошкоджень та розпочали ремонтні роботи», — повідомили у ДТЕК.
Компанія синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго». У разі необхідності, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами «ДТЕК Енерго» будуть задіяні резервні енергоблоки.
Наразі електропостачання відсутнє в чотирьох областях: Львівська, Полтавська, Сумська та Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково.
- Наразі в Україні від масованих ракетних ударів пошкоджені 11 важливих інфраструктурних обʼєктів у восьми регіонах і місті Києві. Зараз частину областей знеструмлено, можуть бути тимчасові перебої зі світлом, водою та звʼязком.