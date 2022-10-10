ЗСУ знищили 45 ракет і 9 дронів-камікадзе Shahed-136

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Станом на 11:40 російські війська застосували по Україні понад 80 ракет, з них 45 збили українські сили ППО. Крім того, протиповітряною обороною знищено 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Застосовуються високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування.

Х-101, Х-555 окупанти запускають з району Каспію із одинадцяти літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети «Калібр» — із кораблів у Чорному морі.

ОТРК «Іскандер» наземного базування випускають з різних напрямків.

Також ворог застосовує ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РЗСВ «Торнадо-С».