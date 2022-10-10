Зі сторони білорусі немає прориву кордону чи наступу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Скріншот з відео
Проривів чи наступальних дій з боку території білорусі та росії не зафіксовано, повідомляє ОК «Північ».
Ситуація на Чернігівщині станом на зараз повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати свої обовʼязки та готові до будь-якого розвитку подій.
У прикордонні регіону ситуація також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та НГУ, змін не зазнала.
«Проривів чи наступальних дій з боку території білорусі та росії не зафіксовано», — зазначило командування.