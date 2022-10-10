Зі сторони білорусі немає прориву кордону чи наступу

Новини

Скріншот з відео

Проривів чи наступальних дій з боку території білорусі та росії не зафіксовано, повідомляє ОК «Північ».

Ситуація на Чернігівщині станом на зараз повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати свої обовʼязки та готові до будь-якого розвитку подій.

У прикордонні регіону ситуація також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та НГУ, змін не зазнала.

«Проривів чи наступальних дій з боку території білорусі та росії не зафіксовано», — зазначило командування.