Міносвіти рекомендує всім школам перейти на дистанційне навчання до 14 жовтня

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Через масований ракетний обстріл усі школи України переходять на дистанційну форму навчання до пʼятниці, 14 жовтня.

Про це повідомив міністр освіти України Сергій Шкарлет.

«Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу ухвалити рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня», — зазначив він.