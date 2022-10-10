В Україні пошкоджені 11 важливих інфраструктурних обʼєктів у 8 регіонах

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Пресслужба Нацполіції

Станом на 11:00 в Україні від масованих ракетних ударів пошкоджені 11 важливих інфраструктурних обʼєктів у восьми регіонах і місті Києві. Зараз частину областей знеструмлено, можуть бути тимчасові перебої зі світлом, водою та звʼязком.

У Київській області ППО збила шість ракет, але є влучання в ТЕЦ, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Під прицілом енергообʼєкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житомирщини, Кіровоградщини, загалом увесь південь. Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовим до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень», — написав він.