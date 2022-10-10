Росіяни випустили по Львівщині 15 ракет — в області фіксують перебої з електрикою
- Автор:
- Софія Телішевська
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Війська рф атакували Львівщину 15 ракетами, частину з них збили Сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
«Повітряна тривога триває, залишайтесь в укриттях», — наголосив він.
Раніше Козицький поінформував про те, що зафіксовано удари по обʼєктах енергетичної інфраструктури Львівської області.
В обласному центрі, місті Львові, також зафіксовано вибух на обʼєкті критичної інфраструктури, частина міста залишилася без світла, нема гарячої води.