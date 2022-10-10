«Перша мішень — енергетика, друга — люди». Президент прокоментував масований ракетний удар по Україні

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Офіс президента / Telegram

Володимир Зеленський повідомив, що росія завдала ракетних ударів майже по всій території України, здебільшого бʼють по енергетичній інфраструктурі.

Під удар потрапили Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь.

«Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські «Шахіди». У них дві мішені. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень — люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди», — зазначив президент України.

Він попросив людей не прокидати свої укриття і дотримуватись правил безпеки.

«І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього», — резюмував президент.