Українська ППО знищила 41 ракету з 75, які росіяни запустили по Україні

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Сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили 41 з 75 ракет, які росія випустила по території України вранці 10 жовтня.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БпЛА. Збройні сили роблять усе можливе, щоб захистити співгромадян», — зазначив він.

За словами Залужного, ворожа атака триває, тому українцям необхідно перебувати в укриттях.