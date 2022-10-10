Українська ППО знищила 41 ракету з 75, які росіяни запустили по Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Офіс президента
Сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили 41 з 75 ракет, які росія випустила по території України вранці 10 жовтня.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БпЛА. Збройні сили роблять усе можливе, щоб захистити співгромадян», — зазначив він.
За словами Залужного, ворожа атака триває, тому українцям необхідно перебувати в укриттях.