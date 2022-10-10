У Харкові метрополітен призупинив перевезення пасажирів. У Києві відновили рух

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Харківський та Київський метрополітени тимчасово призупиняли перевезення пасажирів під час ракетного нальоту. У Києві спочатку рух зупинили тільки червоною гілкою, але після другої серії ударів — на всіх. О 12:50 рух потягів відновили.

Про це повідомили пресслужби міськрад.

Вранці окупанти завдали трьох ударів по Харкову. Через пошкодження обʼєкта критичної інфраструктури у місті почалися перебої зі світлом та водою. Після цього з технічних причин зупинилося і метро.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав харківʼян та жителів області не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги, оскільки можливі повторні ракетні удари.

У Києві є кілька влучань в обʼєкти критичної інфраструктури міста. Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків також закликав жителів перейти на дистанційну форму роботи, а також під час повітряної тривоги в місті призупинили роботу транспорту.