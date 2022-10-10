Унаслідок обстрілу центру Києва пошкоджено будівлю філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка

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Унаслідок обстрілу центру Києва пошкоджено будівлю філармонії, Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, а також будівлю музею Шевченка. Наразі відомо про 5 загиблих та 12 поранених.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Масований ракетний обстріл України. Київ, Дніпро, Житомир, Хмельниччина, Запоріжжя, Львів та інші міста. Внаслідок обстрілу центру Києва пошкоджено будівлю філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка. Інформація про постраждалих уточнюється», — написав міністр.