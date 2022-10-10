Росіяни бʼють ракетами по енергетичній інфраструктурі України. У яких містах є проблеми

Новини

Matthew Henry / Unsplash

В 6:30 ранку росія розпочала масований ракетний обстріл території України, зокрема обстрілюючи енергетичну інфраструктуру.

Зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львівській, Хмельницькій, Житомирській та Київських областях.

Львів. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому на разі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста.

Частина міста без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники.

Львівська область — зафіксували удари по обʼєктах енергетичної інфраструктури.

Київ. Кілька влучань в обʼєкти критичної інфраструктури міста. Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють. Зупинені всі потяги метрополітену.

У Хмельницькій територіальній громаді від «прильотів» є перебої з постачанням електроенергії.

У Харкові попередньо три «прильоти». У деяких районах міста зникло світло, відсутнє водопостачання. У Первомайському Харківської області повністю відключено електроенергію та водопостачання, повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

Росія також вдарила по енергетичній інфраструктурі Житомирщини. Частину споживачів вже перевели на резервні джерела живлення.