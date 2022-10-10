Генштаб: Армія росії втратила вбитими ще 370 військових

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 10 жовтня.

За минулу добу окупанти втратили приблизно 370 військових, девʼять танків, 16 броньованих машин, 18 одиниць автотехніки, девʼять артилерійських систем і пʼять РСЗВ, літак та 11 безпілотників, одну систему ППО, а також дві крилаті ракети. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: