Мер Києва просить людей не їхати до столиці. У місті тривають вибухи

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У Києві російські ракети вразили обʼєкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Соломʼянському районі. Повітряна тривога триває і досі, вибухи продовжуються.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Я звертаюся до всіх мешканців столиці: під час тривоги перебувайте в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати. Про це ж прошу і мешканців передмість — не їхати сьогодні в столицю», — зазначив він.

За словами міського голови, центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, там працюють рятувальні служби.