Росія завдає масованих ракетних ударів по містах України. Вибухи лунають у центрі та на заході

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Війська росії завдають масованих ракетних ударів по містах України. Наразі повітряна тривога триває по країні понад дві години.

Вибухи лунають у Києві, Дніпрі, Тернополі, на Хмельниччині та Львівщині, в Житомирі, Обухові та на Івано-Франківщині.

В Офісі президента вже відреагували на ситуацію. «Україна під ракетним обстрілом. Є інформація про удари в багатьох містах країни. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні», — написав Кирило Тимошенко і закликав людей залишатися в укриттях.

Наразі вже відомо про загиблих і поранених у столиці та Дніпрі.

У столиці метрополітен припинив рух поїздів червоною лінією. Тимчасово зачинений пересадочний вузол «Театральна» — «Золоті ворота». Станції працюють як укриття.