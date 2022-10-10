Війська росії завдали ракетного удару по Києву. Постраждав центральний район
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Приблизно о 8:15 в Києві пролунали гучні чотири вибухи.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що кілька вибухів пролунали в Шевченківському районі — в центрі столиці. Всі служби прямують до місць. Деталі він пообіцяв повідомити згодом.
Речниця ДСНС Світлана Водолага у коментарі «Суспільному» повідомила, що внаслідок кількох влучань ракет у Києві є загиблі і поранені.
Тим часом повітряна тривога у Києві триває вже дві години.