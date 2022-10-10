Чинний президент Австрії залишиться на посаді ще шість років
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Чинний президент Австрії Александер Ван дер Беллен переміг на виборах президента, які відбулися в неділю, 9 жовтня.
Про це пише Reuters.
Ван дер Беллен набрав понад 54% голосів у першому турі, чим забезпечив собі перемогу. Таким чином, він залишиться на посаді ще на шість років.
Його основний суперник Франц Розенкранц із правої «Партії Свободи» набрав близько 19% голосів і визнав свою поразку.
- Александер Ван дер Беллен перебуває на посаді з 26 січня 2017 року. Президент Австрії виконує здебільшого церемоніальну роль, але також є головнокомандувачем і може звільнити уряд або канцлера, проте, як правило, він не втручається в діяльність канцлера та виконавчої влади.
- Ван дер Беллена на цих виборах підтримали майже всі провідні партії — від правлячої Народної партії до опозиції соціал-демократів.