Чинний президент Австрії залишиться на посаді ще шість років

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Чинний президент Австрії Александер Ван дер Беллен переміг на виборах президента, які відбулися в неділю, 9 жовтня.

Про це пише Reuters.

Ван дер Беллен набрав понад 54% голосів у першому турі, чим забезпечив собі перемогу. Таким чином, він залишиться на посаді ще на шість років.

Його основний суперник Франц Розенкранц із правої «Партії Свободи» набрав близько 19% голосів і визнав свою поразку.