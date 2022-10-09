Росіяни атакували Сумщину дроном. Одна людина загинула
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- Анна Холоднова
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Військові росії атакували Сумську область з безпілотника. Через обстріл одна людина загинула.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Безпілотник приніс смерть просто біля магазину в Миронівській ОТГ», — написав він.
Обстріли прикордонних територій Сумської області почалися о 07:00 9 жовтня, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. Від ранку під вогнем були Шалигинська, Ворожбянська та Великописарівська громади.