Як ставитись до недавно звільнених від окупації українців і в чому небезпека заяв Байдена про ядерну загрозу. Огляд статей провідних видань світу про війну в Україні 8 жовтня

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Із поверненням Україною окупованих територій для влади й суспільства постає питання, як ставитися до жителів цих місць. Про нього пише Браян Мілаковскі, експерт з економічного розвитку та стійкості, в есеї на Foreign Affairs. Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що людям, які не служили окупантам, боятися нічого, однак Мілаковскі пише, що спектр провини може бути дуже неоднозначним ― від пасивного прийняття нової влади до її активної підтримки. Україні треба буде визначитися з балансом каральних і реінтеграційних заходів, зокрема на Донбасі. Після 2014 року російська пропаганда домоглася сильних антиукраїнських настроїв у самопроголошених «л/днр», водночас патріотичні настрої зросли на південному сході підконтрольних Україні територій. Цього путін не очікував, вважаючи, що окупантів там радо приймуть. Коли цього не сталося, війська рф застосували підхід, який раніше випробували в Чечні, ― убивства і катування нелояльного місцевого населення та паралельне нагородження прихильників росії. Мілаковскі пише, що серед мешканців тимчасово окупованих територій різна кількість прихильників росії — залежно від регіону, однак вони є. Зокрема, у Херсоні відкрита підтримка росії є рідкістю, тоді як у Луганській та Донецькій областях серед місцевих чимало проросійськи налаштованих, особливо після того, як їхні опоненти евакуювалися чи були затримані. Деякі жителі, які підтримували росію, тепер тікають через страх переслідувань з боку України. Наразі, відповідно до законодавства, за співпрацю з окупантами передбачена кримінальна відповідальність, виключення є лише для лікарів та працівників комунальних служб. Інших, зокрема вчителів і соцпрацівників, можуть притягнути до відповідальності. При цьому багато людей лишалися на роботі не з ідеологічних переконань, пише Мілаковскі: наприклад, деякі соціальні працівники продовжували роботу з жертвами домашнього насильства чи зґвалтувань. Украй важливо для України буде проводити пошук та ідентифікацію колаборантів прозоро і підзвітно, а також не поспішати зі швидкими рішеннями, даючи підозрюваним можливість їх оскаржувати. Так Україна продемонструє силу верховенства права на територіях, які зазнали нігілістичної російської окупації.

Wired пише про розслідування, яке виявило криптовалютні пожертви для російських військових на щонайменше $4 мільйони. Серед отримувачів грошей ― російські воєнізовані групи, найманці та виробники зброї. Причому з часом потік грошей для них більшає: якщо за попередні п’ять місяців сума переказів становила $2,2 мільйона, то за останні два місяці Chainalysis відстежила переказів на $1,8 мільйона. За даними розслідування, збір пожертв часто відбувався через краудфандинг, зокрема в Telegram. У статті детально розповідається про тих, хто збирає криптовалютні донати. Це, наприклад, проросійські групи на кшталт Save Donbass і російський виробник зброї Lobaev. Україна у співпраці з такими компаніями, як Binance і Chainalysis, має на меті виявляти та блокувати цю діяльність, ідеться у статті. Якщо відстежити платежі нескладно, то механізм блокування непростий, адже більшість коштів виводять через російські шахрайські біржі.

Редакційна колегія The Wall Street Journal критикує те, як Джо Байден говорить про ядерну загрозу. У четвер відбулась зустріч для збору коштів для Демократичної партії, під час якої Байден виступив із промовою, акцент якої був на перспективі «армагедону» через російську ядерну загрозу. Зокрема, він говорив про пошук «шляхів відходу для путіна» ― і це може наштовхнути російського президента на думку, що США та Європа заради миру готові пожертвувати великим шматком української території. WSJ все ж пише, що ризик ядерної ескалації є, але він незначний, бо несе серйозні наслідки для путіна, зокрема втрату останніх союзників. Якщо Джо Байден справді вважає ризики настільки високими, він має говорити про них громадянам США, а не на «коктейльній вечірці», пише редакційна колегія. Адже важливою частиною політики стримування є готовність громадськості до можливих складнощів. Натомість виступ Байдена лише налякав людей та, можливо, підірвав політику стримування росії.

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