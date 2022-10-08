Від початку року ВВП України скоротився на 30%. Але Мінекономіки бачить і позитивні чинники

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National Bank Of Ukraine / Flickr

За підсумками перших трьох кварталів поточного року падіння валового внутрішнього продукту України становило приблизно 30%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Водночас міністерство звертає увагу на позитивні чинники зростання економіки. Серед них — покращення динаміки транспортних перевезень завдяки зростанню експорту агропродукції морським транспортом і збільшенню вантажних перевезень залізницею.

Завдяки «зерновій ініціативі» через українські порти за серпень і вересень вивезли 5,5 мільйона тонн агропродукції. Обсяг експортованої продукції у вересні був удвічі більшим, ніж у серпні, а кількість суден, що вийшли з портів, — майже втричі більшою.

Також у вересні обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс на понад 23%, як порівняти із серпнем, і став рекордним від початку повномасштабного вторгнення росії.