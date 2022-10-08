Президент Сербії розповів, як США вимагали від Угорщини вторгнутися в Югославію в 1999 році

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Президент Сербії Александар Вучич заявив, що в 1999 році США та Велика Британія нібито вимагали від Угорщини вторгнутися на сербську територію.

Про це повідомляє сербське видання РТС.

Цю інформацію йому начебто розповів нинішній премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. «У 1999 році Угорщина мала атакувати Сербію із землі, підтвердив мені Орбан і зазначив, що я можу сказати це публічно. Клінтон і британці попросили його напасти на Сербію з півночі, щоб вони могли розтягнути свої сили з Косова до Воєводини. Він відмовився, а Герхард Шрьодер допоміг йому послабити той тиск Білого дому», — стверджує сербський Вучич.

Також Орбан після цього нібито говорив із колишньою британською премʼєркою Маргарет Тетчер, яка висловила йому незадоволення рішенням Угорщини, оскільки через нього «мало б загинути багато британських військових».

У 1999 році НАТО провело операцію, під час якої бомбардувало територію сучасної Сербії у відповідь на етнічні чистки боснійського населення Косова, які здійснювала сербська армія.