Окупанти розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі
- Автор:
- Софія Телішевська
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У селищі Куп’янськ-Вузловий у середині вересня російські військові розстріляли чотирьох людей у погребі будинку.
Серед них — 73-річна власниця будинку та сусідська родина— 65-річна жінка, її онук та невістка. Загиблих поховали родичі та сусіди, повідомили в прокуратурі.
Слідчі спільно з криміналістами встановили, що на тілах убитих були ознаки насильницької смерті. У всіх — кульові поранення в області грудної клітини та голови. У погребі також знайшли гільзи від автомату Калашникова.
Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
- 27 вересня українські війська звільнили від росіян Купʼянськ-Вузловий, де розташований великий залізничний вузол.