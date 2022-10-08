Окупанти розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі

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У селищі Куп’янськ-Вузловий у середині вересня російські військові розстріляли чотирьох людей у погребі будинку.

Серед них — 73-річна власниця будинку та сусідська родина— 65-річна жінка, її онук та невістка. Загиблих поховали родичі та сусіди, повідомили в прокуратурі.

Слідчі спільно з криміналістами встановили, що на тілах убитих були ознаки насильницької смерті. У всіх — кульові поранення в області грудної клітини та голови. У погребі також знайшли гільзи від автомату Калашникова.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).