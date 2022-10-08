За минулу добу росія убила 21 цивільного українця, ще 31 — поранені
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба ДСНС
Минулої доби, 7 жовтня, російські військові вбили в Україні 21 цивільного. Ще 31 людина дістала поранення.
Такі дані обласних військових адміністрацій оприлюднив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
У Дніпропетровській області одна людина загинула і троє були поранені.
У Донецькій області — 15 загиблих (у тому числі виявлено девʼятьох раніше убитих людей) та 17 поранених.
У Запорізькій області четверо убитих і пʼятеро поранених.
У Сумській області одна людина загинула.
У Харківській області — шестеро поранених, зокрема четверо людей підірвалися на мінах.