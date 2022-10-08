За минулу добу росія убила 21 цивільного українця, ще 31 — поранені

Новини

Пресслужба ДСНС

Минулої доби, 7 жовтня, російські військові вбили в Україні 21 цивільного. Ще 31 людина дістала поранення.

Такі дані обласних військових адміністрацій оприлюднив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У Дніпропетровській області одна людина загинула і троє були поранені.

У Донецькій області — 15 загиблих (у тому числі виявлено девʼятьох раніше убитих людей) та 17 поранених.

У Запорізькій області четверо убитих і пʼятеро поранених.

У Сумській області одна людина загинула.

У Харківській області — шестеро поранених, зокрема четверо людей підірвалися на мінах.