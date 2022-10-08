McDonald’s відкриває ще два ресторани в Києві
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
У Києві компанія McDonaldʼs відкриває ще два ресторани для відвідувачів.
Про це повідомили на сторінці компанії в Instagram.
Ресторани відкриються за адресами: вул. Євгена Сверстюка, 1 (станція метро «Лівобережна») та проспект Перемоги, 138 (станція метро «Житомирська»).
Усі відкриті ресторани доступні для відвідувачів, також працює мак-драйв, а також доставлення Glovo.
- 20 вересня 2022 року McDonald`s відновив роботу в Україні, яку зупинив 24 лютого. Поетапне відкриття ресторанів почали із запуску сервісу з доставки McDelivery. Зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються в жовтні. Відновлятимуть роботу закладів у Києві та на заході України поетапно, протягом двох місяців.