McDonald’s відкриває ще два ресторани в Києві

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Getty Images / «Бабель»

У Києві компанія McDonaldʼs відкриває ще два ресторани для відвідувачів.

Про це повідомили на сторінці компанії в Instagram.

Ресторани відкриються за адресами: вул. Євгена Сверстюка, 1 (станція метро «Лівобережна») та проспект Перемоги, 138 (станція метро «Житомирська»).

Усі відкриті ресторани доступні для відвідувачів, також працює мак-драйв, а також доставлення Glovo.