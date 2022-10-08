Чи справді Ілон Маск витратив на Starlink для України $80 мільйонів? Що провідні видання світу писали про війну в Україні 7 жовтня

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Державне бюро розслідувань

Quartz вирішили перевірити, чи справді Ілон Маск витратив $80 мільйонів, щоб допомогти Україні. Під час чергової сварки в інтернеті Маск написав, що його компанія надала Україні термінали Starlink, через що втратила $80 мільйонів та наразила SpaceX і самого мільярдера на небезпеку кібератак. Названа сума не відповідає публічній інформації про термінали ― отже, або ми не знаємо про всі внески SpaceX, або ж Маск сильно перебільшує, ідеться у статті. У квітні американське державне бюро USAID повідомило, що доставило в Україну 5 тисяч терміналів Starlink. Спочатку агенція писала, що придбала їх, але потім видалила це уточнення з пресрелізу, тож хто саме покрив витрати — невідомо. Інші повідомлення містили інформацію про поставки Starlink із Європи. Навіть якщо в Україні 20 тисяч терміналів, то їхня вартість разом із обслуговуванням не перевищує $32 мільйони. Отже, або SpaceX інвестувала додаткові кошти в інфраструктуру для терміналів в Україні та сусідніх країнах, або Україна отримала значно більше антен, або ж Маск просто вирішив «округлити» число, пише видання.

The Washington Post пише, що хтось у ближньому оточенні путіна почав критикувати війну в Україні. Ця інформація, отримана американською розвідкою, свідчить про найбільше занепокоєння кремлівської верхівки з досі зафіксованих, пише видання. Анонімні джерела в Білому домі повідомили виданню, що ці дані настільки важливі, що потрапили в щоденний розвідувальний брифінг Джо Байдена. Зі слів одного із джерел, критика стосувалася поганого управління військовими зусиллями в Україні. WP не вдалося підтвердити особу критика, хоча відомо, що його ім’я включили у звіт для президента. Один із представників західної розвідки також сказав виданню, що невдоволення ближнього оточення путіна зростає, зокрема через численні втрати особового складу останнім часом. Водночас дедалі частіше лунає критика на адресу вищого військового керівництва рф, зокрема з боку рамзана кадирова та євгена пригожина. Анонімний російський чиновник також розповів виданню, що серед голів парламентських комітетів є «протести» щодо методів ведення війни та забезпечення армії. Представник російської бізнес-еліти вважає, що якщо втрати російських військових не зменшаться, у росії почнеться внутрішня боротьба, а найближчі тижні стануть вирішальними для подальшої долі путіна.

Пулітцерівський лауреат Томас Фрідман у колонці на The New York Times пише про незвичний союз путіна та принца Саудівської Аравії Мохамеда бін Салмана і пов’язану із цим проблему «зелених прогресистів». Обидва сподіваються на повернення впливу Трампа, який, на їхню думку, любить чорну нафту набагато більше за зелену енергію. Цієї середи картель ОПЕК+, куди входять рф і Саудівська Аравія, вирішили скоротити нафтовидобуток, щоб завадити зниженню цін на нафту. Так путін намагається продовжити тиск на ЄС і Вашингтон, аби ті припинили підтримувати Україну. Оскільки світ довго не мав енергетичної стратегії, пише Фрідман, а Європа вдавала, ніби може відмовитися від атомної енергетики на користь енергії вітру та сонця (звісно, за умови надходження дешевого газу з росії), план путіна не такий вже і безнадійний. У результаті Німеччина відновлює видобуток зовсім не екологічного вугілля та продовжує термін роботи вугільних електростанцій. Під тиском «зелених» у США протягом тривалого часу не розвивався видобуток нафти в нових свердловинах, що призвело до втрати 10 мільйонів барелів нафти на день, згідно із квітневим звітом Goldman Sachs. У підсумку виходить, що дії «зелених прогресистів» ідуть на користь путіну. Блокування інвестицій в нові нафтогазові промисли у США триває, однак Фрідман пише, що не знає, хто гірші ― «зелені» чи протрампівські республіканці, які не вірять у зміну клімату.

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