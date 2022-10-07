Найбільша у світі криптобіржа виявила вразливість, втрати від якої можуть перевищити $500 мільйонів

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Chris Liverani / Unsplash

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance могла втратити до пів мільярда доларів після злому її мережі.

Про це пише The Guardian.

Компанія виявила вразливість між двома блокчейнами та тимчасово призупинила транзакції та переказ коштів. «Наразі це питання врегульовано. Ваші кошти в безпеці. Ми перепрошуємо за незручності та будемо надавати подальші оновлення», — написав у Twitter генеральний директор Binance Чанпен Чжао.

Спочатку Binance заявила, що втратила $100—110 мільйонів. Пізніше телеканал CNBC повідомив, що ця сума становить $570 мільйонів.

У пʼятницю Binance повідомила, що працює над блокуванням будь-яких уразливих зон. «По-перше, ми хочемо вибачитися перед спільнотою за експлойт, який стався. Ситуація під контролем. Завдяки допомозі всіх експертів з безпеки, проєктів і валідаторів переважна більшість коштів залишається під контролем», — пояснили в компанії.