За тиждень ЗСУ звільнили 29 населених пунктів на сході

Новини

Reuters

Протягом тижня українські військові звільнили 29 населених пунктів на сході, зокрема шість на Луганщині.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, від початку наступальної операції Україна повернула 96 населених пунктів, які перебували під окупацією.

«Цією війною проти України та проти міжнародного правопорядку росія поставила себе в умови, за яких реальне звільнення всього, що колись було захоплене й перебуває нині під контролем кремля, — тепер лише питання часу. Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювались і щоб мир був справді довгостроковим. Нічого не має залишитися загарбникам. Вірю, що і для наших партнерів справедливість буде відновлена», — наголосив президент.