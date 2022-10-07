Рада МВФ підтримала виділення Україні майже $1,3 мільярда

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала надання Україні приблизно $1,3 мільярда додаткового екстреного фінансування за програмою Rapid Financing Instrument.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував главі МВФ Крісталіні Георгієвій та виконавчій раді Фонду за підтримку.

Кошти надійдуть із нової програми екстреного кредитування, щоб усунути нестачу продовольства. Правління МВФ затвердило цей проєкт минулого тижня.