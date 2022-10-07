Рада просить міжнародних партнерів створити трибунал для російських злочинів

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховна Рада пропонує створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочинів росії проти України. За відповідне звернення до міжнародної спільноти проголосували 283 нардепи.

Звернення, зокрема, адресовано до ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, парламентів та урядів держав-членів ООН, повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Автори постанови в пояснювальній записці нагадали, що за даними Офісу генерального прокурора, українські правоохоронці зареєстрували 37 706 злочинів агресії та воєнних злочинів рф і 16 779 злочинів проти національної безпеки.

«У справах щодо агресії рф 626 підозрюваних — представників військово-політичного керівництва росії, вони потребують міжнародного розгляду та засудження. Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України — це фундамент відновлення справедливості та убезпечення всього світу від подібної агресії в майбутньому, адже, найімовірніше, путін розпочне подібну агресію й стосовно європейських країн», — наголошують нардепи.