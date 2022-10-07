В окупованому Енергодарі після обстрілів зникли світло, вода та інтернет

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Facebook / ФОКУС

У тимчасово окупованому Енергодарі лунають вибухи, у місті зникли світло, вода та інтернет.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

«Окупанти посилили провокації. Зараз надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Разом зі світлом зникло й водопостачання. У місті також немає інтернету», — зазначив він.

Інформацію щодо можливих руйнувань і постраждалих зʼясовують. Радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС і в самому місті в нормі.