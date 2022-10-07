Bloomberg: Кремль дозволив держЗМІ визнавати невдачі у війни та інколи казати правду через сумніви серед росіян

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Кремль дозволив державним ЗМІ інколи казати правду про невдачі російських військ в Україні, оскільки офіційна пропаганда вже не може стримати сумніви, що зростають серед населення.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

У кремлі побоюються, що оптимістичні зведення міноборони рф підживлюють недовіру населення до влади та разом із пропагандою посилюють хвилю публічної критики військових. З огляду на це кілька тижнів тому ЗМІ отримали зелене світло на «стриману критику» і «пошук винних у невдачах». Це вже можна побачити на відео низки відомих пропагандистів.

Влада сподівається, що поява «малого шуму» може допомогти зміцнити громадську підтримку війни, якщо держЗМІ зможуть створити картинку або видимість того, що помилки враховуютьі виправляють, як у випадку з мобілізацією непридатних до служби.

Новий підхід узгоджений з путіним. За словами джерел, знайомих із ситуацією, від початку літа президент росії провів щонайменше дві закриті зустрічі з невеликою групою російських військових кореспондентів. Одна з них відбулася незадовго до того, як в уряді ухвалили рішення про мобілізацію 300 тисяч людей.

На останній зустрічі кореспонденти розповіли путіну про «жахливу картину ситуації на фронті» — за кілька тижнів українські сили відбили великі ділянки території, на окупацію яких російські війська витратили місяці. Деякі кореспонденти пішли з тієї зустрічі із сумнівом, чи має путін взагалі уявлення про реальну ситуацію на фронті.