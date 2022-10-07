Вперше в Україні суд зобовʼязав палія трави заплатити пожежникам 134 тисячі гривень

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Пресслужба ДСНС

Залізничний районний суд Львова 30 вересня ухвалив стягнути з палія трави 134 тисячі гривень компенсації, окрім штрафу. Це перший такий вирок в Україні.

Про це пише Захід.net.

У березні 2022 року в селі Мацошин 60-річний чоловік спалював сухе листя та траву неподалік житлових будинків. Очевидці викликали рятувальників. Працівники ДСНС загасили пожежу, яка встигла поширитися на площу 400 квадратних метрів. Згодом рятувальники встановили ім’я палія і виписали йому штраф 1 700 грн. Чоловік сплатив цей штраф, але прокуратура наполягала на компенсації за виїзд пожежників. Суд задовольнив цей позов.

Витрати рятувальників на виїзд та гасіння пожежі розрахували за спеціальною формулою.

Тепер палій має відшкодувати пожежникам понад 134 тисячі гривень. Також він має сплатити ще 2,4 тисячі гривень судового збору. Чоловік може оскаржити це рішення у Львівському апеляційному суді.