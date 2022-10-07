​На Одещині агента фсб засудили до 15 років за ґратами

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Жителя Одеси засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що після 24 лютого чоловіка завербували представники російської фсб. Агент отримав псевдонім «Професор». Він збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості та озброєння ЗСУ, сил протиповітряної оборони, командних пунктів, правоохоронних органів та спецслужб, а також промислових об’єктів військового призначення. Крім того, чоловік розвідував способи укріплення штабу ОК «Південь», Одеської обласної військової адміністрації, СБУ та обласної поліції.

Зрадник майже щодня передавав цю інформацію окупантам та одержував гроші на картку. У суді він повністю визнав провину та надав викривальні покази.