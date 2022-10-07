Нобелівську премію миру отримали правозахисники з України, росії та білорусі

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Нобелівську премію миру отримали правозахисники з білорусі Олесь Біляцький, російська правозахисна організація «Меморіал» та українська правозахисна організація «Центр громадянських свобод».

«Центр громадянських свобод» заснували у Києві у 2007 році з метою просування прав людини та демократії в Україні. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Центр допомагав виявляти та документувати військові злочини росії проти цивільного населення України. У співпраці з міжнародними партнерами центр відіграє новаторську роль у притягненні винних до відповідальності за злочини.

Олесь Біляцький — один з ініціаторів демократичного руху, що виник у білорусі в середині 1980-х років. Серед іншого він заснував організацію «Вясна» у 1996 році у відповідь на поправки до конституції, які надали президенту диктаторські повноваження та викликали масові демонстрації. З 2011 до 2014 року Біляцький перебував у вʼязниці. Після масштабних демонстрацій проти режиму лукашенка у 2020 році його знову заарештували. Він, як і раніше, перебуває під арештом.

Російську правозахисну організацію «Меморіал» створили в 1987 році. Після розпаду Радянського Союзу «Меморіал» став найбільшою правозахисною організацією в росії. Організація документувала жертв сталінської епохи, а також збирала та систематизувала інформацію про політичні утиски та порушення прав людини в росії. «Меморіал» став найавторитетнішим джерелом інформації про політвʼязнів у російських СІЗО.