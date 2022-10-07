«Тисячі хлопців загинуть, ще більше залишаться без рук». Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до армії росії

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Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до військових російської армії у день народження путіна.

«Насамперед мої слова адресовані офіцерам та командуванню. Тому що ви ухвалюєте рішення. Я не казатиму про поточну ситуацію на фронті. Ви її й так знаєте. Поговоримо про те, що буде далі. Про ваше майбутнє. Адже ви про це напевно замислюєтеся. [...] Де ваш десант? Ви знаєте. Там же, де і ваша морська піхота. На цвинтарях. Ваші десантники зараз гинуть на правому березі Дніпра. Вони знають свою справу. Але хтось у Кремлі вирішив відправити їх на неминучу смерть. Чому так відбувається? Все дуже просто. Вас ошукали і зрадили. Вам обіцяли легку прогулянку. А відправили в пастку. Ви платите кровʼю за чиїсь фантазії та хибні цілі. Тепер вас не слухають. Тому що послухати вас зараз означає визнати помилки. А в Москві не люблять правди. Їм простіше розповісти, як ви героїчно загинули в битві з вигаданими полчищами НАТО», — зазначив Резніков.

Міністр також зауважив, що президент України Володимир Зеленський відвідує фронт, «а де ваш?».

«Як ви увійдете в історію? Як ті, хто воював під одним прапором із зеками? Ви і залишитеся в памʼяті як злодії, ґвалтівники та вбивці. Я вам скажу, що буде далі. «Тисячі хлопців загинуть, ще більше залишаться без рук — без ніг. [...] Я не даватиму вам порад. Просто знайте. Українцям не потрібна російська земля — нам достатньо власної. І ми повернемо її всю. Ми гарантуємо життя, безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати негайно. І ми доможемося трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази. Ви ще можете врятувати росію від трагедії, а російську армію — від приниження. Але час минає. Не проґавте його», — додав Олексій Резніков.