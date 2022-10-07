На острові Пасхи сталася масштабна пожежа, яка пошкодила всесвітньовідомі камʼяні ідоли моаї

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На острові Пасхи сталася масштабна лісова пожежа, яка серйозно пошкодила відомі на весь світ камʼяні ідоли моаї. Деякі з них настільки обвуглилися, що не підлягають відновленню.

Про це пише BBC.

За словами заступника міністра культурної спадщини Чилі, не відомо, скільки камʼяних статуй, знаних як моаї, постраждали внаслідок пожежі.

Пожежа, що спалахнула в понеділок, зачепила «майже 60 гектарів. Район навколо вулкану Рано-Рараку, який є обʼєктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, постраждав найбільше.

Голова громади Мау Хенуа, яка дбає про національний парк, назвав пожежу «непоправною та з наслідками, які ви не можете помітити».

На острові Пасхи розташовані близько 1 000 гігантських камʼяних статуй та різьблених фігурок, найбільша з яких важить 74 тонни та досягає 10 метрів заввишки. Фігури були вирізані корінними жителями Рапа-Нуї десь між 1400 і 1650 роками і розташовані так, щоб утворити кільце навколо острова.