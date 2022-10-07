Українські військові на півдні за добу знищили понад сотню окупантів та відбили три атаки

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

Українська армія на півдні за минулу добу знищила понад сотню окупантів та близько 50 одиниць ворожої техніки. Також військові відбили три спроби наступу росіян.

Про це пише Оперативне командування «Південь».

«Протягом дня ворог здійснив 3 бойових зіткнення з Силами оборони. Спробу штурмових дій за напрямком Зелений Гай — Тернові Поди силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП було відбито, ворог із втратами відступив. Вихід диверсійно-розвідувальної групи та атака наших позицій ще одним мотострілецьким взводом за підтримки танка і БМП, також не мали успіху. Ворог був змушений ретируватися, зазнавши суттєвих втрат», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що протягом доби ліквідували 108 росіян, 8 танків, 18 крупнокаліберних гаубиць «Мста-С» та «Мста-Б», одну самохідну гармату «Піон», ще одну гармату-гаубицю 152 калібру, 4 міномети, 15 одиниць авто-бронетехніки, а також три склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

«Ще 6 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби — суттєво пошкоджені», — підкреслили в ОК «Південь».

Крім цього, на Херсонщині та Миколаївщині українські військові збили сім розвідувальних дронів росіян, а ближче до вечора окупанти атакували іранськими дронами Shahed-136 Одесу — усі три були збиті.