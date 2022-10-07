Підготовка ЗСУ до зими та вартість відновлення України. Що провідні видання світу писали про війну в Україні 6 жовтня

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Facebook / ДСНС

The Washington Post пише про підготовку ЗСУ до зими. Узимку арміям України та росії буде складніше забезпечувати постачання. До того ж уже ясно, що тактика рф полягає в ударах по населенню і цивільній інфраструктурі, що взимку особливо небезпечно. Водночас українське командування занепокоєне тим, що деяка зброя може вийти з ладу через погодні умови, а управління багатьма системами ускладниться. Лінія фронту, ймовірно, стабілізується, однак у Пентагоні вважають, що росія не зможе укомплектувати 300 тисяч призовників до настання холодів, пише видання. Перевагою для України буде підтримка цивільного населення, рівень якої залежатиме від того, наскільки постраждає інфраструктура. Українські лідери використовували загрозу електромережам та опалювальним системам з боку росії як аргумент для Заходу, щоб той швидше надавав високотехнологічну зброю. Джерела видання в Міноборони США говорять, що надання нової техніки передбачає навчання та організацію підтримки ― а втілити це за один день неможливо. Тим часом українські військові через нестачу броньованих машин активно підлаштовують під фронтові умови цивільні авто.

Якщо путін завдасть ядерного удару, якою буде відповідь США? Це питання досліджує редактор The New York Times Спенсер Бокат-Ліндел. Кремль загрожує вдатися до ядерної зброї протягом усієї повномасштабної війни, та останніми тижнями ці погрози посилилися. Україна сприймає їх усерйоз ― принаймні, так кажуть лідери країни, тоді як у США ризик досі оцінюють як невисокий. Водночас у Штатах обговорюють різні сценарії. Радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван у відповідь на останню промову путіна заявив, що наслідки використання росією ядерної зброї будуть катастрофічними, однак деталей не назвав. Офіційні особи говорять, що сценаріїв застосування ядерної зброї Сполученими Штатами майже немає, вірогідніше використання конвенційних засобів, щоб, наприклад, вигнати всі російські війська з території України. Деякі експерти вважають, що доцільніше було б використати ядерне озброєння, адже інакше путін вирішить, що може продовжити завдавати ядерних ударів. Крім військового рішення, союзники України можуть посилити економічний тиск на рф ― зокрема, США можуть запровадити вторинні санкції щодо тих, хто продовжує вести бізнес у країні-агресорі.

Foreign Policy поговорили з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) Оділь Рено-Бассо про вартість і пріоритети відновлення України. Ось основні тези розмови:

головна мета EBRD в Україні ― це підтримка реальної економіки, тобто відновлення й підтримка роботи залізниці, електромереж, постачання енергетичних ресурсів;

за оцінками банку, за результатами 2022 року економіка України зменшиться на 30%;

щоб економіка України не впала, потрібна щомісячна допомога у $3—3,5 мільярда. У США та ЄС побоюються рецесії, тому надання цієї підтримки є викликом;

складно оцінити вартість відновлення, адже війна ще триває. Наразі йдеться про суми від 300 до 700 мільярдів доларів.

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