НБУ ліквідує банк «Січ»

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Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк «Січ».

Про це йдеться на сайті НБУ.

Таке рішення регулятор прийняв, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Воно вступає в силу з 10 жовтня 2022 року.

9 серпня Національний банк України відніс банк «Січ» до категорії неплатоспроможних. В НБУ наголосили, що визнання банку неплатоспроможним жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка банку «Січ» на 1 серпня 2022 року становила лише 0,3% від чистих активів платоспроможних банків.