Європарламент закликав світ до масштабного збільшення поставок зброї Україні

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European Parliament / Flickr

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію із закликом до світу збільшити військову допомогу Україні.

Документ підтримали 504 депутати, 24 виступили проти, 36 утрималися, повідомляє пресслужба Європарламенту.

Резолюція закликає держави-члени, які «вагаються», надати свою справедливу частку необхідної військової допомоги. Депутати також визнали недійсними результати фіктивних «референдумів», проведених під дулом зброї, щодо анексії Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

«Будь-яка спроба росії представити атаки на окуповані території як напад на саму росію, а отже, як підставу для ядерного нападу, є незаконною та безпідставною і не стримає Європейський Союз від подальшої допомоги Україні в її самообороні», — йдеться в повідомленні.

Депутати Європарламенту закликають створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочинів агресії проти України, «де путін і всі ті російські цивільні та військові посадовці та їхні довірені особи, відповідальні за організацію, початок і ведення війни в Україні, будуть притягнуті до відповідальності».