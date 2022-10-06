Верховна Рада дозволила іноземцям відкривати бізнес в Україні онлайн

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Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 5270 про е-резидентство.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Найближчим часом іноземці зможуть отримати статус е-резидента та відкрити свій бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності у країні. За цей законопроєкт проголосували 252 депутатів ВР.

У Мінцифри пояснили, як стати е-резидентом:

подати заявку онлайн на отримання статусу е-резидентства;

пройти перевірку згідно з чинним законодавством;

пройти ідентифікацію в консульській установі, отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронний підпис;

відкрити банківський рахунок та зареєструвати себе як ФОП.

Команда Міністерства цифрової трансформації наразі розробляє вебверсію та мобільний застосунок цифрового підпису для е-резидентів.