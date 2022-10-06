Верховна Рада дозволила іноземцям відкривати бізнес в Україні онлайн
- Автор:
- Анна Холоднова
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rawpixel / Unsplash
Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 5270 про е-резидентство.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Найближчим часом іноземці зможуть отримати статус е-резидента та відкрити свій бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності у країні. За цей законопроєкт проголосували 252 депутатів ВР.
У Мінцифри пояснили, як стати е-резидентом:
- подати заявку онлайн на отримання статусу е-резидентства;
- пройти перевірку згідно з чинним законодавством;
- пройти ідентифікацію в консульській установі, отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронний підпис;
- відкрити банківський рахунок та зареєструвати себе як ФОП.
Команда Міністерства цифрової трансформації наразі розробляє вебверсію та мобільний застосунок цифрового підпису для е-резидентів.
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