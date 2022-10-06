Посвідчення водія знову можна відновити онлайн
- Автор:
- Софія Телішевська
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Victor Xok / Unsplash
Сервісні центри МВС знову дозволили змінювати та відновлювати посвідчення водія онлайн. З міркувань безпеки цю послугу призупинили на початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє пресслужба ГСЦ МВС.
Тепер знову можна замовити обмін та відновлення посвідчення через Електронний кабінет водія. Для користувачів онлайн-сервісу фактично нічого не змінилося: як і раніше, через смартфон або ноутбук можна замовити послугу в кілька кліків.
Забрати готовий документ клієнт зможе у будь-якому найближчому сервісному центрі МВС або у відділенні «Укрпошти».
Бланк посвідчення та адмінпослуги сервісного центру МВС коштують 254 грн, а тривалість виконання — 10 днів.
Як відновити посвідчення водія
- авторизуватися в Електронному кабінеті водія, вибравши зручний спосіб — за допомогою електронного підпису, BankID або Дії;
- у меню послуг вибрати пункт «Електронні послуги», потім знайти та вибрати «Відновлення та обмін посвідчення водія»;
- перевірити правильність контактних даних та в блоці «Вибрати причину» вказати один із запропонованих варіантів;
- заповнити всі обовʼязкові поля заявки;
- вибрати зручний вам сервісний центр МВС, в якому плануєте отримати виготовлене посвідчення водія;
- підписати заяву за допомогою електронного підпису, BankID або Дії;
- сплатити послугу особистою банківською карткою;
- отримати автоматичне повідомлення про успішну подачу заявки на отримання послуги «Відновлення та обмін посвідчення водія», на цьому етапі вже можна стежити в е-кабінеті водія зміни у статусі заявки;
- отримати готове посвідчення водія особисто в сервісному центрі МВС або на поштовому відділенні Укрпошти.