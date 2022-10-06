Посвідчення водія знову можна відновити онлайн

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Victor Xok / Unsplash

Сервісні центри МВС знову дозволили змінювати та відновлювати посвідчення водія онлайн. З міркувань безпеки цю послугу призупинили на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба ГСЦ МВС.

Тепер знову можна замовити обмін та відновлення посвідчення через Електронний кабінет водія. Для користувачів онлайн-сервісу фактично нічого не змінилося: як і раніше, через смартфон або ноутбук можна замовити послугу в кілька кліків.

Забрати готовий документ клієнт зможе у будь-якому найближчому сервісному центрі МВС або у відділенні «Укрпошти».

Бланк посвідчення та адмінпослуги сервісного центру МВС коштують 254 грн, а тривалість виконання — 10 днів.

Як відновити посвідчення водія