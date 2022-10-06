За кордон вихало вдвічі більше росіян, ніж вдалося мобілізувати до армії рф
- Автор:
- Софія Телішевська
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Із росії виїхало удвічі більше людей призовного віку, ніж кремлю вдалося призвати до лав армії в межах «часткової мобілізації».
Про це під час загальнонаціонального телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
«Нам достеменно відома кількість громадян рф, які на сьогодні призвані по тотальній мобілізації. Нам так само відомо, що кількість громадян призовного віку, які покинули росію і які б мали призватися, вдвічі перевищує ту кількість, яка на даний час зібрана росіянами», — зазначив він.
За його словами, путін зробив велику помилку, оголосивши мобілізацію.
«Насамперед це помилка для його політичного майбутнього та для росії загалом. Кількість охочих воювати проти нашої країни в геометричній прогресії знижується», — наголосив Данілов.
Окрім того, за інформацією секретаря РНБО, російські військові відмовляються воювати та подекуди влаштовують бунти.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.