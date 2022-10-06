За кордон вихало вдвічі більше росіян, ніж вдалося мобілізувати до армії рф

Новини

Із росії виїхало удвічі більше людей призовного віку, ніж кремлю вдалося призвати до лав армії в межах «часткової мобілізації».

Про це під час загальнонаціонального телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Нам достеменно відома кількість громадян рф, які на сьогодні призвані по тотальній мобілізації. Нам так само відомо, що кількість громадян призовного віку, які покинули росію і які б мали призватися, вдвічі перевищує ту кількість, яка на даний час зібрана росіянами», — зазначив він.

За його словами, путін зробив велику помилку, оголосивши мобілізацію.

«Насамперед це помилка для його політичного майбутнього та для росії загалом. Кількість охочих воювати проти нашої країни в геометричній прогресії знижується», — наголосив Данілов.

Окрім того, за інформацією секретаря РНБО, російські військові відмовляються воювати та подекуди влаштовують бунти.