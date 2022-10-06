«Ніхто не знає, як вона спрацює». Міністр оборони Резніков прокоментував можливість застосування рф ядерної зброї
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- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Алексей Резников
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росія востаннє проводила ядерні випробування у 1990-х роках. Тому зараз ніхто не знає, в якому стані ця зброя і як вона спрацює у разі застосування.
Про це пише Forbes.
«Коли останній раз росіяни випробування робили ядерне? У 90-і роки, у Казахстані на відповідному полігоні. Тобто з 90-х років вони ніяких випробувань не проводили, носії у них є, ядерні запаси у них є, але як воно включається, літає і спрацьовує — не знає ніхто, і вони у тому числі», — зазначив він.
За його словами, стан ядерної зброї у росії досить сумнівний. Другий президент Леонід Кучма розповів Резнікову, що термін дії всього ядерного потенціалу, у тому числі й російського, завершився у 1997 році.
Тому застосування росією ядерної зброї матиме непередбачувані наслідки.
«Ризик залишається, не можна сказати, що його не існує, але якщо оцінювати у відсотках вірогідність застосування її, він значно менший, ніж будь-що. І це підтверджують у тому числі наші партнери, і США, і Велика Британія», — підкреслив він.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.