«Ніхто не знає, як вона спрацює». Міністр оборони Резніков прокоментував можливість застосування рф ядерної зброї

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Facebook / Алексей Резников

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росія востаннє проводила ядерні випробування у 1990-х роках. Тому зараз ніхто не знає, в якому стані ця зброя і як вона спрацює у разі застосування.

Про це пише Forbes.

«Коли останній раз росіяни випробування робили ядерне? У 90-і роки, у Казахстані на відповідному полігоні. Тобто з 90-х років вони ніяких випробувань не проводили, носії у них є, ядерні запаси у них є, але як воно включається, літає і спрацьовує — не знає ніхто, і вони у тому числі», — зазначив він.

За його словами, стан ядерної зброї у росії досить сумнівний. Другий президент Леонід Кучма розповів Резнікову, що термін дії всього ядерного потенціалу, у тому числі й російського, завершився у 1997 році.

Тому застосування росією ядерної зброї матиме непередбачувані наслідки.

«Ризик залишається, не можна сказати, що його не існує, але якщо оцінювати у відсотках вірогідність застосування її, він значно менший, ніж будь-що. І це підтверджують у тому числі наші партнери, і США, і Велика Британія», — підкреслив він.