Мер Мелітополя Іван Федоров: З міста виїхали 70 тисяч людей, ще 5 тисяч стоять у черзі на блокпості у Василівці

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З тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області виїхали 70 тисяч людей. Наразі у черзі на блокпості на виїзд перебувають ще приблизно пʼять тисяч людей.

Про це міський голова Іван Федоров розповів 6 жовтня в інтервʼю YouTube-проєкту «Бабеля» «ТА.ЗА.ШО».

У звʼязку із чергою на блокпості Україна зробила 5 жовтня черговий запит на евакуацію — на «зелений коридор», однак останні чотири місяці російські окупанти в них відмовляють, «оскільки не бачать охочих виїжджати».

Крім цього, за словами Федорова, у полоні росіян наразі офіційно перебувають 100 людей, неофіційно — удвічі більше. У Мелітополі зараз знову почали масово викрадати людей, у тому числі лікарів, і везти у «військкомат».

Також росіяни не пропускають через блокпости медикаменти, зокрема волонтерів, які везуть інсулін та препарати для гемодіалізу. У Мелітополі, за словами Івана Федорова, залишилось розхідних матеріалів для гемодіалізу до 15 листопада, а росіяни не зможуть їх постачити, бо це санкційні препарати імпортного виробництва — їх до росії не завозять.