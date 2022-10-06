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Словенський парламент ухвалив поправку, що дозволяє одностатевим парам одружуватися та усиновлювати дітей. За проголосували 48 депутатів, 29 виступили проти та один парламентар утримався від голосування.

Про це пише Euronews.

У липні 2022 року Верховний суд Словенії постановив, що заборона одностатевим парам одружуватися та усиновлювати дітей суперечить конституції країни.

На думку суддів, «дискримінація одностатевих пар не може бути виправдана ані традиційним визначенням шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою, ані особливим захистом сімʼї».

Відтак Верховний суд також зобовʼязав парламент внести зміни до всіх законів, що дискримінують одностатеві пари.

Словенія стала першою посткомуністичною країною, що легалізувала одностатеві шлюби.